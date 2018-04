Dimmu Borgir vem ao Brasil em novembro

O Brasil sempre foi um bom mercado para as bandas de heavy metal estrangeiras, e a cena de shows internacionais do gênero continua aquecida. A mais nova atração que marca vinda ao país é o Dimmu Borgir. O grupo norueguês de metal sinfônico chega em novembro para uma única apresentação, em São Paulo.

A banda toca no dia 9/11, no Tropical Butantã. Preços e locais de venda de ingressos serão definidos nos próximos dias.

O show no Brasil integra turnê sul-americana que tem, na sequência, apresentações na Argentina (11/11, em Buenos Aires), Chile (13/11, em Santiago) e Colômbia (15/11, em Bogotá).

O Dimmu Borgir vem para promover "Eonian", seu novo disco, que será lançado em maio pelo selo especializado Nuclear Blast.

Antes da América do_Sul, os temas do novo álbum serão tocados ao vivo na Europa e na América do Norte, alternadamente, entre junho e setembro.

Com dez faixas, "Eonian" tem canções como "Interdimensional Summit", "Council Of Wolves And Snakes" e "Lightbringer".

Carreira

Formado há 25 anos, o Dimmu Borgir começou a chamar a atenção na cena do metal com o disco "For All Tid", de 1996, relançado e remasterizado no ano seguinte. Seguiram-se álbuns como "Godless Savage Garden" (de 1998), "Puritanical Euphoric Misanthropia" (2001) e "In Sorte Diaboli" (2007). O trabalho de estúdio anterior a "Eonian" é "Abrahadabra", que saiu em 2010.

A formação atual tem o vocalista Shagrath (nome real: Stian Thoresen); e os guitarristas Silenoz (Sven Atle Kopperud) e Galder (Tom Rune Andersen Orre).