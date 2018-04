'Deuses Americanos' volta para nova temporada em 2019

A Amazon Prime liberou um vídeo nesta segunda-feira (30) falando sobre a segunda temporada da série "Deuses Americanos". A produção, que é exibida nos Estados Unidos pelo Canal Starz e no Brasil pela Amazon, volta em 2019 com 10 novos episódios.O vídeo é apresentado por Neil Gaiman - que escreveu a obra original - e tem aparições dos protagonistas, incluindo Ricky Whittle e Ian McShane.Gillian Anderson, que fazia a Deusa da Mídia, deixou a obra e não volta para os novos episódios, assim como os showrunners Bryan Fuller e Michael Green. Quem assume o cargo agora é Jesse Alexander, que já trabalhou com Fuller em "Hannibal" e "Star Trek: Discovery".