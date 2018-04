Destruction vem ao Brasil em setembro

Mesmo com tantos cancelamentos e adiamentos de turnês de artistas internacionais, o mercado dos shows gringos de heavy metal faz o caminho inverso e se mantém aquecido. Quem entra na agenda agora é o Destruction. A banda alemã chega ao Brasil em setembro para uma série de apresentações. Datas e locais serão definidos nos próximos dias.O grupo gravou discos cultuados, como o álbum "Eternal Devastation", de 1986, e o EP "Mad Butcher", lançado no ano seguinte. O trabalho mais recente é "Under Attack", de 2016.