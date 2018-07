Depois de ‘Castle’, Stana Katic volta com ‘Absentia’

Durante sete anos, a atriz Stana Katic viveu Kate Beckett na produção "Castle", da emissora americana ABC. Na série, Beckett tinha que andar com o escritor Rick Castle (Nathan Fillion), que escrevia livros de investigação inspirados na sua carreira. A dinâmica entre os dois protagonistas era o principal ponto do seriado, que mostrava uma mistura de drama e humor, sempre referenciando diversas obras da cultura pop. Já em "Absentia", que estreia nesta segunda-feira (23) no AXN, às 22h, Katic vive uma personagem completamente diferente, em um tom ainda mais distinto.

Dessa vez, ela é Emily Byrne, uma agente do FBI. A policial é declarada morta durante uma perseguição ao psicopata Conrad Harlow (Richard Brake), mas seis anos depois aparece viva e sem memória nenhuma do que aconteceu. É a partir de pequenas lembranças que ela e seu marido começam a investigar o que Emily ficou fazendo todos esses anos.

É lógico que, assim que a dupla vai desvendando as pistas, eles vão percebendo que ela não foi uma vítima que apenas ficou presa no fogo cruzado, mas sim foi parte de um crime mais elaborado e perigoso.