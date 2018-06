Denis O'Hare entra para o elenco de Big Little Lies

O nome do personagem será Ira Farber, mas outros detalhes não foram revelados

O ator Denis O'Hare, que ficou conhecido por "True Blood" e "This is Us", entrou para o elenco regular da segunda temporada da série "Big Little Lies", da HBO.



Seu personagem será chamado Ira Farber, mas ainda não existem detalhes sobre o seu papel na trama.



A história, que é baseada no livro homônimo de Liane Moriarty, vai abordar na nova fase o poder das amizades e as relações familiares. Na primeira, a suposta minissérie se destacou por falar sobre abuso e violência doméstica com honestidade.



Meryl Streep já tinha se juntado ao elenco do seriado, que tem Nicole Kidman, Reese Witherspoon (também produtoras executivas), Adam Scott, Alexander Skarsgård, Laura Dern, Shailene Woodley, Zoë Kravitz e Kathryn Newton.



A segunda temporada ainda não tem data fixa de estreia, mas deve chegar na HBO no começo de 2019.