'Demolidor': 3ª temporada chega ainda esse ano na Netflix

"Nós temos várias temporadas saindo na outra metade desse ano: "Orange is the New Black", "Iron Fist", "Demolidor", "Narcos", a temporada final de "House of Cards" e a segunda temporada de "Making a Murderer", apontou Sarandos.



"Iron Fist", que faz parte dos Defensores, tem seu segundo ano em 7 de setembro. "Jessica Jones" já foi renovada para terceira temporada, "Justiceiro" para a segunda e "Luke Cage" deve ganhar encomenda de novos episódios em breve.

O diretor da Netflix, Ted Sarandos, anunciou que a nova temporada de "Demolidor" chega ainda esse ano na plataforma de streaming.Douglas Petrie e Marco Ramirez assumem o cargo de showrunner.A informação é da Comic Book