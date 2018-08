Demi Lovato já está em reabilitação

Segundo site, cantora está internada na Califórnia e não tem previsão de alta

De acordo com o TMZ, a cantora Demi Lovato recebeu alta do hospital neste último sábado (4) e foi direto para a reabilitação. Segundo fonte próxima à artista, a instituição em que ela está internada fica na Califórnia e não há previsão para que Demi deixe o local.



No domingo (5), Demi se pronunciou sobre o caso pela primeira vez em um post em seu Instagram. Na carta, direcionada para os fãs e familiares, a cantora disse que continuará lutando contra a doença.









Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato) em 5 de Ago, 2018 às 1:53 PDT

Demi foi internada no hospital Cedars-Sinai no último dia 24 de julho após uma suposta overdose de opioide. Ela foi encontrada desacordada em sua casa em Hollywood. A cantora, que tem shows marcados no Brasil em novembro, luta contra o vício há anos.