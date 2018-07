Demi Lovato está 'desperta' e 'com a família', diz representante

A luta de Demi Lovato contra às drogas não é algo novo. A atriz já esteve internada antes, em 2010, quando largou a turnê para se tratar do vício em se cortar e em transtorno alimentar. Em 2013, Demi lançou sua autobiografia e nela, falou sobre seu problema com cocaína, e que não ficava mais de uma hora sem a droga.



Depois de fotos em que Demi aparece com bebidas alcóolicas, os fãs começaram a especular que ela teria voltado a beber e a usar drogas, e em junho desde ano, a cantora lançou a canção "Sober", em que admite que estava recaindo.

A cantora, que ia se apresentar no país em abril, remarcou as datas para novembro. Ela toca em São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Fortaleza entre os dias 19 e 27.

A cantora norte-americana Demi Lovato já se encontra desperta e com a família, segundo um representante da artista, citado pelo site Variety."Demi está desperta e com sua família, que quer manifestar seu agradecimento a todos pelo amor, pelas orações e pelo apoio", disse o representante. "Parte das informações divulgadas está incorreta e eles pedem respeitosamente privacidade e que não haja especulação, pois sua saúde e recuperação são o mais importante neste momento."Ela havia sido hospitalizada nesta terça-feira (24) após ser encontrada inconsciente em sua casa, em Los Angeles (EUA). A suspeita é de que ela tivesse sofrido uma overdose de heroína, de acordo com o site especializado em celebridades TMZ.