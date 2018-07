Demi Lovato ainda sofre com consequências de overdose

Cantora ainda está internada em Los Angeles

De acordo com a Variety, sete dias após dar entrada no hospiral Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, depois de uma overdose, Demi Lovato ainda está internada. Segundo o site, a cantora estaria com febres altas, enjoo e outras complicações e não pode deixar o hospital por enquanto.



Internada desde o dia 24 de julho, a primeira suspeita era que a cantora tinha tido uma overdose de heroína, segundo o TMZ, mas depois o site atualizou a notícia dizendo que a overdose não tinha sido causada pela droga citada anteriormente. Fontes da polícia disseram ao TMZ que Demi foi encontrada inconsciente em sua casa em Hollywood e tratada com Narcan, uma substância usada contra overdoses de drogas opióides.



No mês passado, em junho, Demi se abriu na música "Sober", e pediu desculpas aos amigos, familiares e fãs por não estar mais sóbrias depois de seis anos lutando contra o vício. A música subiu teve um crescimento de 199% nas plataformas de streaming e voltou para as paradas, como a Billboard Hot 100.