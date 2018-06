Death Cab for Cutie lança nova música e anuncia disco

Três anos após o lançamento de "Kintsugi", o Death Cab For Cutie anunciou "Thank You For Today", seu décimo disco de estúdio. O álbum tem lançamento previsto para 17 de agosto deste ano. O anuncio veio junto com o primeiro single do trabalho, "Gold Rush".A banda liderada por Ben Gibbard fará sua estreia no Brasil em novembro, no Popload Festival , ao lado de Lorde, Blondie, MGMT, At the Drive-in e outros artistas.