‘Deadpool’ volta mais seguro, sangrento e escrachado

Quando "Logan" chegou aos cinemas, no começo de 2017, o estilo do filme era uma novidade para o mundo dos super-heróis. Violento, brutal, sério, com a morte do protagonista e o roteiro redondo que não deixava espaços para uma continuação, vinha como um ar fresco para os fãs do gênero. Sua classificação indicativa nos Estados Unidos foi "R-Rated" (para maiores), e no Brasil a história não foi muito diferente. O que praticamente ninguém lembra é que "Deadpool" veio antes e definiu o terreno para que "Logan" pudesse existir. A história do mercenário Wade Wilson (Ryan Reynolds) era uma aposta gigante dos estúdios da Fox, e seu sucesso foi uma surpresa para todos os envolvidos – e até mesmo para o público que foi conferir a obra –, resultando em um segundo filme, que estreia nesta quinta-feira (17), e em uma franquia muito querida pelos aficcionados da cultura pop.



Tirando a classificação, "Logan" e "Deadpool" têm mais um elemento em comum. A produção com Reynolds é com certeza menos provida de escrúpulos, mas ambos são descritos como um filme de "família". No longa do mercenário, por exemplo, acompanhamos sua jornada para montar o X-Force, time que tem como primeiro objetivo tirar de cena o vilão Cable (Josh Brolin). Sim, o Thanos de "Guerra Infinita". Personagens como Peter (Rob Delaney) ou o "Vanisher" (que rende um dos melhores cameos dos últimos tempos, de um ator muito importante e caro) são uma boa adição ao elenco, enquanto a dinâmica entre eles e o protagonista funciona perfeitamente.



No entanto, é Dominó (Zezie Beetz) que se destaca. O poder da heroína é ser "sortuda", o que rende ao roteiro várias saídas geniais e simples para dar continuidade à trama. Apesar de não ter o espaço que merece, a personagem já indicou que pode ser mais explorada no futuro. Já T.J Miller, que foi recentemente acusado de abuso sexual, não tem fôlego suficiente para estragar a experiência do filme e aparece pouco, como uma espécie de ajudante de Deadpool – e quando está em cena, não se sobressai.



Todos os elementos que fizeram do primeiro longa um sucesso estão na sequência, só que dessa vez acompanhados pela segurança que vem de entender o seu público e saber o que ele procura. A violência também está consideravelmente maior, e com David Leitch na direção (também de "Atômica" e "John Wick"), os planos de ação se saem melhor do que o esperado, já que o cineasta tem uma ótima visão quando se trata do assunto. Sangue não é poupado, e apesar de ser um herói de "segunda mão", Deadpool se dá bem nas lutas, acrescentando uma tirada irônica ou outra.