'Deadpool 2' bate 'Os Vingadores' e lidera bilheterias americanas

Longa faturou US$ 125 milhões neste fim de semana de estreia nas salas de cinema dos EUA

Depois de "Os Vingadores", outro super-herói apoderou-se dos cinemas americanos: "Deadpool 2" lidera as bilheterias deste fim de semana com US$ 125 milhões em receitas, de acordo com dados provisórios publicados neste domingo (20) pela empresa especializada Exhibitor Relations.

No filme, dirigido por David Leitch, o herói encarnado por Ryan Reynolds cria sua "X-Force" para proteger um jovem mutante do temível Cable (Josh Brolin).

Relegada, a uma boa distância, ao segundo lugar, o terceiro capítulo da saga "Os Vingadores", que reúne uma coleção de super-heróis da Marvel para salvar o mundo de Thanos, arrecadou US$ 28,7 milhões neste fim de semana, elevando seu total mundial acima de US$ 1,8 bilhão.

Em terceiro lugar, "Book Club", com Diane Keaton e Jane Fonda, estreou no ranking com US$ 12,5 milhões. O filme segue as aventuras de quatro amigas que descobrem "50 tons de cinza" e decidem viver novas experiências.

Em seguida aparece a comédia "Alma da festa", com US$ 7,7 milhões (são US$ 31 milhões acumulados). Melissa McCarthy personifica Deanna Miles, uma mãe que está se divorciando e decide retomar seus estudos universitários na mesma faculdade que sua filha.

O thriller "Breaking In" caiu para o quinto lugar, com US$ 6,5 milhões em receita.