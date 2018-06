De volta aos anos 1990

Flashbacks embalam o final de semana

Sucesso nos anos 1990, a banda ita-liana Double You aterrissa na cidade neste final de semana.

Antes e depois do show, vários DJs tocarão colocando o público pra dançar com sucessos de dance

music e flashbacks.



O Double You nasceu em 1985, mas foi no início da década de 1990 que o grupo tornou-se mundialmente

conhecido com a versão dance da música "Please, Don’t Go", lançada originalmente em 1979 pela KC And The Sunshine Band, famosa banda dos anos 1970.



O grupo vendeu cerca de 10 milhões de cópias em todo o mundo, excursionando pela Europa, América Latina, Ásia e África, participando também de programas de entretenimento, principalmente no Brasil.



Desde 1995, o Double You mantém nova formação, que inclui um integrante brasileiro o músico brasileiro Gino Martini.



Espaço Excalibur

Sábado (9), a partir das 22h

R$ 50 a 80

www.fabricadoingresso.com.br