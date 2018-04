David Cronenberg receberá Leão de Ouro por sua carreira

O cineasta de 75 anos é conhecido por filmes como 'A Mosca', 'Crash - Estranhos Prazeres' e 'Marcas da Violência'

O cineasta e roteirista canadense David Cronenberg, que ficou conhecido por filmes como "A Mosca", irá receber o Leão de Ouro em Veneza, pelo conjunto de sua obra. A 75ª edição do Festival será realizado de 29 de agosto a 8 de setembro.



"Enquanto Cronenberg esteve inicialmente confinado aos territórios marginais dos filmes de terror (...), foi capaz de construir, filme após filme, um edifício original e muito pessoal", diz Alberto Barbera, diretor do Festival de Cinema de Veneza.



Além do clássico "A Mosca" (1986), onde Cronenberg explora a linha tênue do terror e da ficção científica, o diretor ficou marcado também por assinar obras como "Crash - Estranhos prazeres" (1996) e "Marcas da Violência" (2005).



Sobre a homenagem, o cineasta reagiu e disse que sempre gostou do Leão de Ouro. "Um leão voando com asas de ouro. Essa é a essência da arte, a essência do cinema", comenta.



A última participação de Cronenberg no Festival de Veneza foi em 2011, quando seu filme "Um Método Perigoso" estreou. No enredo, acompanhamos as relações profissionais e emocionais de Carl Jung e Sigmund Freud com os atores Michael Fassbender (Jung) e Viggo Mortensen (Freud).