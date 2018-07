Clipe de 'Tenho Você' foi lançado nesta terça-feira (24)

Cantor, produtor e compositor, Davi Sabbag, conhecido por ter feito parte do trio Banda Uó, ao lado de Mateus Carrilho e Candy Mel, lançou nesta terça-feira (24) seu primeiro single solo. "Tenho Você" é a primeira música do EP que está sendo produzido pelo próprio Davi.



Depois de sete anos com a Banda Uó, produzindo principalmente tecnobrega, agora Davi aposta em balada romântica, com forte influência do r&b contemporâneo, e em nomes como Frank Ocean e SZA.