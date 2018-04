Data de Radiohead no Rio de Janeiro muda de novo

10.04.2018 17:21

O show estava marcado para dia 20 desse mês, foi para o dia 19 e agora volta para a data original

A data da apresentação do Radiohead mudou de novo no Rio de Janeiro. O show estava marcado para dia 20, no Parque Olímpico, e na semana passada a data foi alterada para um dia antes (19), na Jeunesse Arena, que comporta metade do público do primeiro local. Agora, a produção mudou o evento para o dia 20, que estava marcado originalmente, mas fica na Jeunesse.



O show de São Paulo, que acontece domingo (22) no Allianz Parque, não sofreu alterações. O grupo inglês vem para se apresentar no Soundhearts Festival, que tem Flying Lotus e Aldo the Band no line-up.