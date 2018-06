'Daria' vai ganhar um reboot por sua emissora original

O anuncio foi feito pela MTV, que também comentou o lançamento da produtora MTV Studios

A MTV anunciou nesta quinta-feira (21) o lançamento da produtora MTV Studios, plataforma onde vai começar a relançar séries que ficaram famosas no auge da emissora, como "Daria" e "The Real World".



"Daria" vai ganhar um reboot com roteiros escritos por Grace Edwards, da famosa série de comédia da Netflix "Unbreakable Kimmy Schmidt". A animação teve um total de cinco temporadas, foi exibida de 1997 a 2001 e ficou conhecida pela natureza sarcástica da sua protagonista.



O reboot será intitulado "Daria & Jodie" mas ainda não existem muitos detalhes sobre o projeto, como em que época da vida das protagonistas a animação vai acontecer.



Originalmente, a série foi criada por um spin-off de "Beavis And Butt-Head".