Daniel Craig e Danny Boyle são confirmados no próximo filme de 007

O próximo longa de 007 ainda não teve título definido ou roteiro divulgado, mas deve ser rodado em dezembro nos estúdios Pinewood, perto de Londres. A estreia está programada para 25 de outubro de 2019 no Reino Unido, anunciaram a EON Productions e a Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) em um comunicado. O filme será o quinto filme da franquia com Craig como o icônico espião, sendo que o último a ser lançado foi "Contra Spectre". Antes de aceitar em fazer a nova produção, o ator chegou a dizer que não gostaria de reviver o personagem.

Daniel Craig e o diretor britânico Danny Boyle foram confirmados no próximo filme do agente secreto James Bond. A informação veio nesta sexta-feira (26) dos próprios produtores.

Já Boyle, 61 anos, faz sua estreia na saga. O diretor venceu o Oscar em 2008 por "Quem Quer Ser Um Milionário", e se tornou conhecido em todo o o mundo em 1996 com seu segundo filme, "Trainspotting", protagonizado por Ewan McGregor.

O roteirista de "Trainspotting", John Hodge, é o autor do roteiro do próximo filme do agente 007.

O último filme de Boyle como diretor foi justamente a segunda parte de "Trainspotting", que chegou aos cinemas em 2017.

"Estamos felizes de anunciar que o excepcionalmente talentoso Danny Boyle dirigirá Daniel Craig em sua quinta interpretação de James Bond, no 25º filme da série", anunciaram no comunicado os produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.