Daniel Boaventura vive Silvio Santos em minissérie

De acordo com a F5 , o cantor e ator Daniel Boaventura irá viver Silvio Santos em uma nova minissérie da Rede Globo. Segundo a coluna, Boaventura já começará o processo de caracterização do personagem.Ainda sem data de estreia nem nome confirmado, a produção narrará a história de Hebe Camargo, que será vivida por Andréa Beltrão. Além deles, a série ainda conta com Marco Ricca no papel de Lélio Ravagnani.