Daniel Boaventura: 'Ser aceito puramente e simplesmente como cantor em outro país é algo que nunca experimentei'

Com seu novo projeto, ‘Daniel Boaventura Ao Vivo no México’, o artista conta ao Destak como foi a experiência de se apresentar fora do Brasil

À menção do nome Daniel Boaventura, as pessoas costumam visualizar o artista no palco. Isso porque, além de inúmeros papéis na televisão, como nas novelas ‘Laços de Família’ (2000) e ‘Passione’ (2010); e nos seriados ‘Tapas e Beijos’ e ‘A Grande Família’, o baiano também já participou da edição de 2013 da ‘Dança dos Famosos’ e participou de várias peças de teatro, como ‘A Família Addams’ e ‘Peter Pan’, está em cartaz e, São Paulo desde março deste ano. Mas Daniel tem ainda um lado musical, que cresceu bastante nos últimos anos, desde o lançamento de seu primeiro álbum "Songs 4 U" (2009).



Em janeiro de 2018, seu terceiro disco, "Daniel Boaventura Ao Vivo no México", foi lançado no país latino do título, também em versão DVD. O projeto reúne versões do cantor de sucessos em inglês e espanhol, como "New York, New York" e "Corazón Partio".



No Brasil, o álbum saiu em maio deste ano, e já foi promovido com shows no Rio de Janeiro (Vivo Rio, 11/5) e Salvador (Teatro Castro Alves, 8 e 9/6). Nesta terça (12) é a vez de São Paulo receber Daniel Boaventura, no Tom Brasil. A turnê continua no dia 26 de agosto, em Natal, no Teatro Riachuelo. depois, segue para Campinas (Teatro Iguatemi, 1 e 2/9), João Pessoa (Teatro Paulo Pontes, 28/9), Campina Grande (Teatro Facisa, 30/9) e Recife (Teatro Riomar, 8 e 10/11).



Em entrevista ao Destak, Boaventura fala sobre sua experiência no México, e a expectativa de seu novo projeto no Brasil.



Como surgiu a ideia deste projeto internacional?

A partir da receptividade do público mexicano, em 2015. Sempre foi minha intenção levar meu trabalho para o exterior, só que eu não sabia qual seria o país que aceitaria este projeto. O México é um país muito importante, e um dos principais polos fonográficos da América Latina. Meu primeiro DVD, "Daniel Boaventura Ao Vivo" (de 2012), foi exposto foi exposto em uma cadeia de lojas de lá, e o público começou a ficar curioso e perguntar cada vez mais quem estava cantando. Isso gerou uma venda expressiva de mais de 10 mil unidades em quase 40 dias. Com isso, a Sony México logo pediu o segundo DVD, que foi "Your Song - Ao Vivo", gravado em 2014, e lançado em 2015 simultaneamente nos dois países. Depois disso, fiz três viagens ao México, culminando com um show no Metropólitan, que esteve lotado, confirmando essa aceitação do público mexicano. No ano passado, chegou o momento de gravar um novo trabalho, e decidi que, como tinha que ser um DVD internacional, o lugar óbvio tinha que ser o México, e o teatro, o Metropólitan. Foi em outubro, apesar do momento infeliz dos terremotos em setembro de 2017. Foi um show fantástico, os ingressos esgotaram e a gravação ocorreu da melhor forma possível. Devo muito ao público mexicano por essa aceitação.



O álbum tem versões suas de canções em inglês e espanhol. Qual foi o critério para a escolha das músicas?

Mais ou menos a mesma linha que eu sempre faço. São músicas que me apetecem e que têm a ver com o meu gosto, que são os standards da música internacional. Também tem a ver com pesquisa. Às vezes, sugestões. Há melodias que me agradam e músicas que podem não pertencer a um estilo específico mas que, com um arranjo, podem virar versões interessantes. Essa é a minha visão. A intenção do meu show é promover entretenimento, sem ofender a estrutura original das músicas. Procuro trazer a canção para a minha interpretação, onde me sinta confortável. Tento fazer a música ser minha no sentido de expressar minha verdade como intérprete. Tento achar o melhor arranjo possível e contar essa história dentro do repertório.



Como foi a experiência de gravar no Teatro Metropolitán?

Foi uma emoção que há muito tempo eu não sentia no palco, cantando. Durante o show da gravação do DVD, eu interrompi uma vez para repetir o início de uma música, mas em nenhum momento o público teve que ser ensaiado. Ele foi perfeito nas reações, gritando, dançando, aplaudindo. Quando o show acabou e retornei para o bis, eles aplaudiram com ainda mais fervor e eu tive que me segurar para não me emocionar porque, para um cantor estrangeiro, ser tão bem recebido em outro país é mais do que uma bondade. Vai além de ser uma reação hospitaleira.



Após essas apresentações no México, nos últimos anos, qual é a sua relação com o país?

Começou efetivamente com a música, em 2015. Foram visitas a trabalho, para divulgar minhas canções e dar entrevistas. Então, infelizmente, não conseguia ficar por muito tempo. Mas a receptividade do público sempre foi bastante calorosa, uma hospitalidade maravilhosa. A ideia que eu tenho é que a cada apresentação que faço no México, o número de pessoas cresce exponencialmente. O primeiro show que eu fiz, em março de 2015, foi num teatro de 560 lugares, e teve muitos ingressos distribuídos. Mas quando eu cheguei, soube que os ingressos tinham sido esgotados, e alguns precisaram ser até devolvidos. Isso já foi um termômetro. Fui recebido como se já fosse conhecido, e não como ator de musicais, telenovelas ou cinema. Ser aceito pura e simplesmente como cantor num país que prima por admirar artistas é algo que eu nunca experimentei na vida. Não tem como mensurar a importância que isso tem pra mim. Isso me deu uma forma diferente de confiança, e de encarar o público e o palco.



O álbum ficou entre os mais vendidos no México. Esperava toda essa repercussão?

Não, eu não esperava nada. Trabalho para fazer o melhor possível. O DVD ficou em primeiro lugar na categoria anglo por dez semanas consecutivas. Tenho orgulho de falar isso porque foi algo que deu muito trabalho.



Você sente diferenças entre apresentar-se no México e no Brasil, em termos de público?

O interessante é que foi basicamente como se os mexicanos fossem brasileiros. Eles são realmente um público muito quente, muito participativo. Me senti realmente em casa. Eu falo isso no próprio show.



Ao longo dos anos, você fez parcerias com outros artistas, como Daniel Jobim e Arthur Hanlon. Como foram estas experiências?

Adoro parcerias e participações. Acho que sempre somam. Gosto de experimentar, e isso é uma coisa que eu trago da forte influência que o jazz tem na minha vida. A ideia do jazz é você trocar experiências com linguagens e pessoas diferentes. No Brasil, já tive participação em shows de Zelia Duncan e Alessandra Maestrini. No "Your Song", Carlos Rivera, que é uma grande estrela do cenário mexicano, estava na Espanha e pegou um avião especialmente para gravar sua participação. Fiz shows fantásticos com o Daniel Jobim, um que eu idealizei em homenagem aos 50 anos do disco do avô dele com o Frank Sinatra. São coisas que fazem você ver novos horizontes, e crescer enquanto músico e artista.



Na sua opinião, quais são as dificuldades que um artista encontra para levar sua carreira para o exterior?

Acho que talvez a barreira do idioma, a barreira geográfica, questão de passagem, custo, a equipe que você tem que levar e custear, a questão de logística, que também envolve custo, os músicos, o equipamento, levar uma ideia e conquistar o público estrangeiro. Tem que ter a sorte do público desse país se identificar com o seu temperamento e carisma, não é só o idioma. Eles tem que acreditar no seu talento e no seu trabalho. É preciso estar disposto a viajar, o que dispõe tempo e ausência. Você tem que estar disposto também a estar ausente na sua família e tentar compensar o tempo. E quanto mais países, mais ausências; mas se é isso que você pretende para a sua carreira, este é o preço a se pagar.



Como você acha que o público brasileiro vai receber este novo projeto?

Meu público do Brasil foi onde tudo começou e é onde tudo continua. Eu amo esse público, literalmente dou o sangue, suor e cordas vocais por eles. Esse repertório já vem sendo tocado aqui no país, então muitas pessoas vão reconhecer estes arranjos nos próximos shows. A diferença é que elas vão ter o registro desse repertório e vão poder ver num pacote melhor com algumas novidades. A turnê no Brasil está acontecendo, e os shows aqui sempre são lotados. Tenho fé de que continuará sendo assim.