Dabit, ex-24k, fará shows no Brasil

Em meio a um semestre cheio de shows de kpop, mais uma atração do gênero marca vinda ao Brasil._O cantor Dabit chega ao país em outubro. Duas apresentações dele já estão certas: uma em Curitiba, outra em São Paulo.

Dabit, que chegou a integrar o grupo 24k, é atração da Shinobi Spirit, em Curitiba, no dia 7/10. Em São Paulo, canta e faz encontro com fãs na Hongdae Party, no dia 13, na Associação Beneficente dos Provincianos Osaka Naniwa Kai, na Vila Mariana. Já é possível comprar ingressos para a apresentação na capital paulista.

O artista, que tenta se firmar na cena do kpop, mas nasceu nos Estados Unidos (seu nome é David Kim, "rebatizado" Kim Jeong-wook, na Coreia do Sul), desembarca no país para promover "Gimme Magic", seu single mais recente, de 2018. A estreia da carreira solo foi em 2013, com o single "Whoo Whoo Whoo".





Osaka Naniwa Kai

Rua Domingos de Morais, 1581, São Paulo (SP)

Dia 13/10, 14h. R$ 35 a R$ 50

sympla.com.br