Cypress Hill marca show em São Paulo

A turnê sul-americana do Cypress Hil ganha mais uma data. O grupo americano de hip hop se apresenta também em São Paulo. O show acontece no dia 10 de outubro, no Espaço das Américas. Na noite anterior, o grupo toca em Porto Alegre, no Pepsi on Stage. Mix Master Mike é o convidado, nas duas cidades.O Cypress Hill chega para promover "Elephants on Acid", seu mais recente trabalho. O grupo surgiu em Los Angeles, no final dos anos 1980, e ficou conhecido na década seguinte, a partir do álbum homônimo de estreia, lançado em 1991. "Skull & Bones", o quinto disco, de 2000, tem participações do rapper Eminem, e de integrantes das bandas de rock Rage Against the Machine, Deftones e Fear Factory, o que deixa claro a intenção do CH de flertar com os dois públicos.A venda de ingressos para o show em São Paulo deve abrir ainda nesta semana.