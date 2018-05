Curta! mostra trajetória de Gianfrancesco Guarnieri

Documentário 'Guarnieri', sobre a vida do ator e dramaturgo, estreia no canal nesta terça (22)

Para comemorar o 60º aniversário da obra "Eles Não Usam Black-Tie", do ator e dramaturgo ítalo-brasileiro Gianfrancesco Guarnieri (1934 - 2006), o canal Curta! mostra nesta terça (22) o documentário "Guarnieri", às 22h20.



Na obra, existem entrevistas e arquivos íntimos que mostram o artista além de sua trajetória profissional. A produção é dirigida por Francisco Guarnieri, seu neto, e por isso carrega um toque pessoal. Engajado e com presença no ambiente familiar, o filme mostra exatamente como se deu a relação complicada com os parentes e como seus projetos foram introduzidos no cenário da política brasileira na época.



Aclamado por crítica e público, o filme foi exibido pela primeira vez em 2017, na Mostra de Cinema de Tiradentes e no Festival de Cinema de Brasília.



Adaptação

Escrita em 1958, "Eles Não Usam Black-Tie" foi adaptada para o cinema em 1981, por Leon Hirszman (1938 - 1987), com o próprio Guarnieri no papel central.