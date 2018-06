Curta! exibe filme para comemorar 70 anos de Cildo Meireles

Como forma de celebrar os 70 anos de vida e 50 anos de carreira de Cildo Meireles, nesta terça-feira (19), o Curta! exibe nesta terça (19) o documentário "Ouvir o Rio: Uma Escultura Sonora de Cildo Meireles", que estreia no canal da TV paga. O filme revela os processos de criação e investigação do artista plástico para realizar sua obra "Rio Oir".



A produção é dirigida pela cineasta Marcela Lordy, que acompanhou o trabalho de Cildo enquanto ele captava os sons das principais bacias hidrográficas do país, buscando estabelecer a relação entre o homem e água e transmiti-la em uma escultura sonora.



Continuar a ler



Nascido no Rio de Janeiro, Cildo trabalha principalmente com arte sensorial, e por meio dela, fez duras críticas à ditadura militar durante os anos 1960 e 1970.





CURTA!

Terça-feira (19), 21h Cildo Meireles tem na natureza uma de suas principais temáticas, e chama a atenção para a importância da preservação ambiental por meio de seus trabalhos.Nascido no Rio de Janeiro, Cildo trabalha principalmente com arte sensorial, e por meio dela, fez duras críticas à ditadura militar durante os anos 1960 e 1970.Terça-feira (19), 21h