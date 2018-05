Curta! estreia documentário sobre o Estado Novo

Depois de ser premiado nos festivais É Tudo Verdade e Recine, "Imagens do Estado Novo 1937 – 1945", de Eduardo Escorel, chega ao Curta!. Em versão exclusiva, mais longa do que a projetada nos cinemas, a produção é exibida no canal em cinco partes, a primeira nesta sexta-feira, às 23h.

Com intenso trabalho de pesquisa e de produção, em "Imagens do Estado Novo 1937- 45" Escorel recorre a cinejornais, cartas, filmes, diários e músicas populares para explorar as contradições do período político histórico. O documentário, com duração de quatro horas, levou 12 anos para chegar às telas.



No primeiro episódio, imagens oficiais e registros de família, o diário de Getúlio Vargas e músicas de época são as fontes históricas que revelam a consolidação do regime autoritário até as vésperas do golpe que dá início ao Estado Novo, com a suspensão dos direitos constitucionais, censura à imprensa e intensificação do anticomunismo no Brasil e no mundo.





Curta!

Sexta-feira (4), 23h