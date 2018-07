Criador de 'Rick and Morty' deleta conta no Twitter após polêmica

Internautas resgataram esquete de 2009 que insinua sexo com boneca

Após James Gunn ser demitido da Disney e consequentemente da direção de "Guardiões da Galáxia" na última sexta-feira (20) por causa de posts ofensivos sobre estupro e pedofilia. Agora, nesta segunda-feira (23), os internautas resgataram um vídeo de 2009 feito por Dan Harmon, criador de "Community" e "Rick e Morty", em que ele insinua sexo com uma boneca. Com o ressurgimento do vídeo, Harmon deletou sua conta no Twitter.



O vídeo, intitulado "Daryl", foi originalmente publicado em 2009 no Channel 101, antigo site de esquetes que Harmon conduzia com Justin Roiland, cocriador e dublador de "Rick and Morty".