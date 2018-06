'Creed II' ganha primeiro trailer

Tessa Thompson retorna como Bianca, Phylicia Rashad como Mary Anne, Wood Harris como Tony "Little Duke" Burton e Andre Ward como Danny "Stuntman" Wheeler. O novo elenco é completado com Florian "The Big Nasty" Munteanu como Viktor Drago e Dolph Lundgren retornando ao papel de Ivan Drago e Russell Hornsby como Buddy Marcelle.



A estreia de "Creed ll" está prevista para 24 de janeiro de 2019 no Brasil.

A Warner Bros. divulgou nesta quarta-feira (20) o primeiro trailer de "Creed ll", que tem previsão de estreia para 24 de janeiro de 2019. O filme é uma continuação da história "Creed - Nascido Para Lutar", lançado em 2015, e que teve Michael B. Jordan e Sylvester Stallone como protagonistas.Na produção, Adonis Creed (Jordan) e Rocky Balboa (Stallone) voltam juntos para treinar nos ringues. Dessa vez, Adonis enfrenta Viktor Drago, filho do lendário rival de Rocky, Ivan Drago. A experiência do desafio da sua vida é intensificado quando problemas familiares surgem na vida de Creed.O roteiro foi escrito pelo próprio Stallone, e quem dirige dessa vez - substituindo Ryan Coogler, que assinou a direção do primeiro - é Steven Caple Jr.