Cordel do Fogo Encantado apresenta novo disco

O grupo Cordel do Fogo Encantado lança, nesta sexta (6), o disco 'Viagem Ao Coração Do Sol', disponível nas plataformas de streaming. O quarto trabalho autoral da banda traz canções que ficaram guardadas durante a pausa de quase dez anos e composições nascidas no reencontro de Lirinha (voz e pandeiro), Clayton Barros (violão e voz), Emerson Calado (percussão e voz), Nego Henrique (percussão e voz) e Rafa Almeida (percussão e voz).



São 13 faixas que seguem a tradição dos títulos duplos da literatura de cordel e que dialogam com os sentimentos humanos ao longo de uma história de cinco personagens, que percorrem caminhos, por vezes misteriosos e mágicos, em busca da filha do vento, chamada Liberdade. Gravado no Estúdio El Rocha, em São Paulo, e em Fortaleza, no Totem Estúdio, o disco é uma continuidade no processo criativo da banda.



"A mística que envolve o Cordel se manteve suspensa durante esses oito anos. Inicialmente, éramos um grupo de teatro, o nome da banda era o título de um espetáculo. No nosso primeiro disco, contamos a história do Fogo Encantado. Depois falamos de um Palhaço de um Circo sem Futuro, uma metáfora da existência humana. E, por fim, na turnê do álbum Transfiguração, apresentamos um cenário que se recolhe para uma espécie de pausa, algo bem significativo para o momento em que se deu, mesmo não sendo planejado", conta o vocalista.



Portanto, para a volta do grupo, serão apresentados elementos que prosseguem a essa narrativa do terceiro disco, "Agora é momento de sair para o sol, florescer, caminhar em direção à luz, sair de dentro da terra, rasgar o casulo em busca da Liberdade", completa Lirinha.



Shows

Até o momento, o Cordel do Fogo Encantado tem shows marcados em Salvador, no dia 21 de aril, Rio de Janeiro, 28 de abril, e Recife, no dia 12 de maio. A turnê continua com apresentações em Belo Horizonte, no dia 19 de maio, Ribeirão Preto, em 9 de junho, e Fortaleza, no dia 15 de junho.