'Conseguir fazer a música conectar o mundo é um sentimento muito bom'

Enrique Iglesias fala ao Destak sobre o show que faz no país, relembra sua carreira e a admiração por Roberto Carlos

Dono de hits como "Súbeme La Radio" e "Duele el Corazón", Enrique Iglesias, 42, volta ao Brasil. Ele canta na próxima quinta (5), em São Paulo, no Espaço das Américas (vendas pelo site www.myticket.com.br), em única apresentação no país. Antes de desembarcar na capital paulista, o astro espanhol (nascido em Madri) da música falou ao Destak sobre a nova visita e sua carreira.



"Eu não ia ao Brasil desde 2010, então estou bastante animado para retornar. Os fãs brasileiros são ótimos e muito pacientes. Sempre me apoiam bastante nas redes sociais", conta o cantor.



Com carreira iniciada na década de 1990, Enrique Iglesias tem ainda no currículo outros sucessos, como "Bailando", de 2014, do álbum ‘Sex & Love’. A canção lhe rendeu três prêmios no Grammy Latino e o 1º lugar na Billboard Latin por mais de 30 semanas.



"Conseguir escrever uma música que seja capaz de conectar o mundo todo é um sentimento muito bom. Mostrar algo que é totalmente verdadeiro na música faz com que as pessoas sorriam mais e sejam mais felizes", diz o artista, sobre "Bailando".



O tema ainda teve versão com participação de Luan Santana.

"Nós nos falamos algumas vezes para fazer a colaboração. Foi ótimo trabalhar com o Luan’’, comenta Iglesias.



"Primeiro escrevo a música, para depois pensar no artista que fará a colaboração", acrescenta.

Apesar de não ter pretensões de trabalhar com algum outro brasileiro, o filho de Julio Iglesias revela ter grande admiração por Roberto Carlos.

"Eu o ouvia desde criança. Lembro que a música ‘Amigo’ me marcou bastante por causa da melodia e do primeiro verso."



Novidades



Ele chega ao Brasil com músicas recentes. Em janeiro, lançou o single ‘El Baño’, cujo vídeo já alcançou mais de 190 milhões de visualizações no Youtube.



"Vou lançar muitas músicas ao longo do ano. O novo álbum talvez fique para o final de 2018 ou para o começo de 2019", avisa.



Sua expectativa para o show desta quinta é grande.

"Eu estou bastante ansioso porque vou poder mostrar músicas que não canto há muito tempo. Vai ser uma noite bastante especial", finaliza.