‘Conhecer uma cultura significa apreciar os detalhes e deixar os clichês de lado’

Leonel Vieira não é novo ao cinema brasileiro. O cineasta português fez filmes como "A Selva", lançado em 2002, com Diogo Morgado e Maitê Proença, que foi filmado na Amazônia. Mesmo assim, na coletiva de imprensa que aconteceu em São Paulo, na terça (22), disse que, na época, não entendia a cultura brasileira o suficiente e acabou perdendo a identidade do país na produção. Mais tarde, no mesmo dia, o Destak teve a oportunidade de entrevistar o diretor individualmente sobre a nova comédia "Alguém Como Eu", que pretende fazer a ponte entre Brasil e Portugal e explorar um pouco da cultura dos dois países.



"Acho que uma cultura inteira nunca vamos entender de vez, mas apenas vamos percebendo algumas sutilezas. Em 2001, quando vim filmar pela primeira vez no Brasil, achei que conhecia a cultura brasileira, afinal todos os dias via telenovelas com histórias e atores daqui", comenta o diretor de 48 anos.



"Conhecer uma cultura, no entanto, significa apreciar os detalhes, deixar os clichês de lado. São os detalhes que fazem a diferença. Durante minha convivência com o país, converso com todo tipo de gente. Então, vejo como o brasileiro realmente é", diz.



"Eu gosto tanto do país, que não faço juízos levianos ou piadas fáceis, e hoje posso dizer que tenho um conhecimento profundo sobre o Brasil. Para chegar nesse nível, tive que viajar para cá pelo menos 100 vezes, e mesmo assim, não acho que tenho a mesma visão que meus colegas de trabalho brasileiros [aponta para Julia Rabello, que estava sentada do seu lado, durante a entrevista]."