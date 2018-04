Conheça 8 séries spin-off para fazer maratona

Derivada de "The Good Wife", a série acompanha Diane Lockhart (Christine Baranski) e Lucca Quinn (Cush Jumbo) em uma firma afro-americana. Falamos sobre a série aqui, mas vale adiantar que essa produção se destaca da original por seu cenário político caótico. A narrativa não tem medo de criticar o governo de Donald Trump ou de abordar assuntos complicados, como abuso e corrupção. Além disso, as protagonistas não estão presas à condição de "boa esposa", que foi designada para a protagonista da sua série mãe durante 7 anos.





Angel (1999-2004)











































Joss Whedon criou algo realmente especial com "Buffy – A Caça Vampiros", em 1994. Ao contrário da maioria das histórias de terror criadas até então, a personagem loira não morria nas primeiras horas, e sim lutava contra os monstros, e – na maioria das vezes – vencia. A série se concretizou como uma das mais influentes do século passado, inspirou várias meninas (e até meninos) e deixou um legado que é seguido até hoje por protagonistas femininas tão interessantes, fortes ou falhas como Buffy. Já com "Angel", spin-off que surgiu quando a primeira estava na sua quarta temporada, Whedon fez um pouco diferente, e deu voz para os personagens secundários. Não é à toa que o lema da série era "Nós ajudamos os desamparados", e durante suas cinco temporadas a luta do protagonista

Angel (David Boreanaz), e de seus ajudantes Cordelia, Wes, Fred e Gun, foram contra os seus demônios pessoais, em uma narrativa que usava da fantasia para fazer uma metáfora sobre o bem e o mal, muito como Buffy fez. A diferença é que a narrativa do spin-off chegou para ser mais madura e se distanciar das características mais adolescentes.



Daria (1997-2002)









































Apesar de "Daria" ter um visual parecido com "Beavis and Butt-Head", do qual foi originada, as duas séries não tinham muito em comum. Os dois protagonistas não eram muito inteligentes, enquanto Daria era uma menina irônica, brilhante e principalmente incompreendida. "Eu não tenho baixa autoestima. Só tenho uma estima baixa pelas pessoas no geral", é um dos (muitos) comentários que fizeram com que a protagonista se tornasse um ícone para a MTV, na década de 1990. Apesar de ser um spin-off antigo, "Daria" é mais atual do que nunca, justamente por ter uma personagem central tão relacionável, refrescante e necessária nos dias atuais.



The Next Generation (1987-1994) / Deep Space Nine (1993-1999)









































Que a série clássica de Star Trek foi revolucionária, não há o que discutir. Se não fosse pelos personagens antológicos de Gene Roddenberry (Kirk, Spock, Uhura), a ficção-científica não estaria onde está hoje. Mas só nas séries seguintes foi que a franquia se concretizou. Com narrativa mais "serializada", "The Next Generation" e "Deep Space Nine" tinham personagens mais profundos e histórias mais interessantes, tudo isso sem perder as características que fizeram de "Trek" algo especial: seu apreço por conceitos científicos, e diplomacia entre o nosso mundo e o dos alienígenas.



Better Call Saul (2015-)









































Como se não bastasse o status que Vince Gilligan alcançou com "Breaking Bad" durante suas 5 temporadas, o criador e roteirista também está sendo aclamado por "Better Call Saul", exibida no Brasil pela Netflix e que já está indo para a quarta temporada. Grande parte do sucesso do spin-off é que compartilha o mesmo universo que o original, e então as mesmas figuras icônicas (como Gus Fring, Mike e o traficante Nacho), mas também não dá para negar que o protagonista Saul (Bob Odenkirk) é tão interessante quanto sua jornada como advogado canastrão.



Caprica (2010)









































Com apenas uma temporada, "Caprica" está longe de ser a melhor série dessa lista. Mesmo assim, merece um destaque por apresentar uma importante adição para o universo de "Battlestar Galactica", citada por muitos como uma das melhores séries de ficção-científica. A história acontece antes do ataque dos Cylons, que dizimou a humanidade. Aqui, o que está em pauta são os começos dos conflitos e o desenvolvimento da inteligência artificial tão avançada que vimos no começo do seriado.



Class (2017)









































Durante seus mais de 50 anos, "Doctor Who" teve vários spin-offs. Entre eles está "K-9", que dava destaque para o robô em forma de cachorro que teve apenas um episódio produzido; "The Sarah Jane Adventures", com Elisabeth Sladen reprisando o papel de Sarah Jane, uma das companions mais queridas do Doctor. A série foi criada para um público mais infantil e durou cinco temporadas; e por fim, "Torchwood", com um tom mais adulto e John Barrowman como o personagem bissexual e tão querido pelos fãs, Captain Jack. Essa, por sua vez, durou três temporadas. Sem uma taxa muito grande de sucesso, foi uma surpresa quando a BBC anunciou "Class", voltada para adolescentes. A série foi instável, mas ganhou pontos por seu elenco diverso e merecia mais de uma temporada, principalmente para desenvolver a trama de alguns personagens.