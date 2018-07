Confirmado: filme de 'Downton Abbey' vai acontecer

Durante seu tempo na TV, que ocorreu entre 2010 e 2015, "Downton Abbey" ganhou um total de 15 Emmys e concorreu em 69 categorias no total. A produção é a série estrangeira com o maior numero de indicações e prêmios, e teve um total de seis temporadas com 52 episódios.



"Os fãs esperam por esse filme desde que a série acabou. Eles estão ansiosos pelo próximo capítulo da vida dos Crawley. Nós estamos animados em nos juntar com esse grupo incrível de cineastas e atores, liderados por Julian Fellowes e Gareth Neame, para mostrar o mundo de 'Downton' nas grandes telas", comentou o presidente da Focus Features, Peter Kujawski.



Ainda não há detalhes sobre o projeto ou previsão de estreia, mas o filme será filmado nesse verão dos Estados Unidos.

Finalmente os rumores sobre um filme de "Downton Abbey" foram confirmados. A série britânica, que acompanhava uma família aristocrata, irá voltar para um longa assinado por Brian Percival, que também foi responsável pelo piloto do famoso seriado.Julian Fellowes, o criador da série, também está envolvido no projeto. Assim como as atrizes Maggie Smith, Michelle Dockery e o resto do elenco.