Confira o trailer oficial de 'Glass'

Filme que junta os personagens de "Corpo Fechado" e "Fragmentado" estreia em janeiro de 2019

Durante o painel na San Diego Comic-Con, a Universal divulgou o primeiro trailer oficial de "Glass", dirigido e escrito por M. Night Shyamalan. Com estreia prevista para janeiro de 2019 nos Estados Unidos, o filme juntará dois dos mais famosos trabalhos de Shyamalan, "Corpo Fechado" (2000) e "Fragmentado" (2017).



A produção contará com o retorno de Bruce Willis no papel de David Dunn, e Samuel L. Jackson de Elijah Price - ambos de "Corpo Fechado" - e James McAvoy como o multi facetado Kevin Wendell Crumb, de "Fragmentado".



"Glass" começa mostrando Dunn perseguindo a figura da Besta, uma das identidades de Kevin que foram apresentadas em "Fragmentado".