Confira o trailer de 'A Star is Born'

Filme tem Lady Gaga e Bradley Cooper nos papéis principais

Bradley Cooper estreia na direção de seu primeiro longa com "Nasce Uma Estrela", remake do filme homônimo de 1937. O filme protagonizado por ele e Lady Gaga acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial. A produção tem estreia prevista para 5 de outubro, nos Estados Unidos.



O longa narra a história de Jackson Maine (Bradley Cooper), uma grande estrela de música country à beira do declínio que descobre uma jovem e talentosa cantora chamada Ally (Lady Gaga). À medida que os dois começam um romance, Jackson começa a apoiar a carreira de Ally e a ajuda a conseguir fama. Ao longo do narrativa, a carreira de Ally ascende ao estrelato ao mesmo tempo em que seu parceiro, que antes era um renomado artista, cai no esquecimento por conta de seus problemas com alcoolismo.



Em seu Instagram, Lady Gaga declarou que está honrada em participar do filme e elogiou o talento de Bradley Cooper.