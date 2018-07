Confira o primeiro trailer de 'Novos Titãs'

A DC apresentou o vídeo nos preparativos para a San Diego Comic Con 2018

A DC divulgou o primeiro trailer de Novos Titãs pouco antes do principal evento de cultura geek do planeta, a San Diego Comic Con 2018.



Sem data para estreia, a série live-action trará as aventuras de Robin, Estelar, Mutano, Ravena, Columba e Rapina no DC Universe, novo canal de streaming que será lançado em agosto de 2018.