Confira os indicados ao Emmy 2018

A cerimônia acontece no dia 19 de setembro em Nova York

Foram anunciados na manhã desta quinta-feira (12) os indicados ao Emmy 2018. A cerimônia acontece no dia 19 de setembro em Nova York e não conta com grandes surpresas.



Quem domina as categorias de novo é a segunda temporada "The Handmaid's Tale", que concorre a melhor série dramática e melhor atriz com Elisabeth Moss. Já o resto das categorias são comandadas por produções da HBO e da Netflix, incluindo "Game of Thrones" e "Stranger Things". As únicas produções que quebram o monópolio das duas grandes distribuidoras de séries é "This is Us" (NBC) e "The Americans" (FX).



As poucas novidades ficam por conta da indicação de Jessica Biel por "The Sinner" em melhor atriz em série limitada e "The Marvelous Mrs. Maisel", que está indicada em melhor série de comédia e melhor atriz em série de comédia, com Rachel Brosnahan.



Nomes famosos e aclamados também estão na lista, entre eles: as segundas temporadas de "Glow", "Atlanta" e "American Crime Story".



Já a elogiada terceira temporada de "Twin Peaks" está fora das categorias principais e concorre apenas nas técnicas, incluindo melhor direção para David Lynch, pelo episódio 8.



Confira a lista dos principais indicados:





Ator em série limitada

Antonio Banderas – Genius

Darren Chris – American Crime Story

Benedict Cumberbatch – Patrick Melrose

Jeff Daniels – The Looming Tower

John Legend – Jesus Christ Superstar Live in Concert

Jesse Plemmons – Black Mirror: U.S.S Callister

Atriz em série limitada

Jessica Biel – The Sinner

Laura Dern – The Tale

Michelle Dockery – Godless

Regina King – Seven Seconds

Edie Falco – Law & Ordem True Crime

Sarah Paulson– American Horror Story Cult

Ator em série de comédia

Anthony Anderson - Black-ish

Ted Danson – The Good Place

Larry David – Curb Your Enthusiasm

Donald Glover – Atlanta

Bill Harder – Barry

William H. Macy – Shameless

Atriz em série de comédia

Pamela Adlon – Better Things

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mr. Maisel

Allison Janney – Mom

Issa Rae – Insecure

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Lily Tomlin – Grace and Frankie

Ator em série de drama

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This is Us

Matthew Rhys – The Americans

Milo Ventimiglia – This is Us

Ed Harris – Westworld

Jeffrey Wright – Westworld

Atriz em série de drama

Claire Foy – The Crown

Tatiana Maslany – Orphan Black

Elisabeth Moss – The Handmaids Tale

Sandra oh – Killing Eve

Keri Russell – The Americans

Evan Rachel Wood – Westworld

Série limitada

The Alienist

American Crime Story

Genius: Picasso

Godless

Patrick Melrose

Série de comédia

Atlanta

Barry

Black-ish

Curb your Enthusiasm

Glow

The Marvelous Mrs. Maisel

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schimdt

Série dramática

The Americans

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This is Us

Westworld



A lista completa está disponível no site oficial do Emmy 2018.