Confira a versão de Daniela Mercury e IZA de 'Hino da Torcida Nº 1'

A nova versão da música ganhou ainda videoclipe e remix de Dennis DJ

Para entrar mais ainda no clima da Copa do Mundo de 2018, a música 'Hino da Torcida Nº 1', criada pela Brahma, ganhou uma nova versão nesta quinta-feira (13). E para dar voz, ninguém mais, ninguém menos do que as cantoras Daniela Mercury e IZA. O encontro contou também com a participação do DJ e produtor Dennis.



Com a direção da dupla "Kill the Buddha", o clipe foi filmado em São Paulo e reuniu cerca de 20 performers. "Essa canção realmente marcou o povo brasileiro e fazermos esse hino é como cantar um samba, tem essa mesma energia e dá impulso para a seleção nos representar da melhor maneira possível. Quando eu e a Iza cantamos, nós jogamos junto, a gente tá empurrando a seleção e a torcida para que tudo dê certo", comentou Daniela Mercury nos bastidores das gravações do videoclipe, que já está disponível em todas as plataformas e players digitais.



A canção foi lançada pela primeira vez durante a Copa do Mundo de 1994. "Essa é a primeira copa de que eu me lembro, então não é só uma música, tem uma história. Espero que tudo isso dê muita sorte pra nós todos! E vamos em frente!", declarou IZA.



Confira o clipe de "Hino da Torcida Nº 1":