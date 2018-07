Compra da Fox pela Disney é oficializada

Foi apenas há poucos dias que a empresa desistiu de seguir em frente com a oferta, abrindo de vez as portas para a fusão entre a Disney e a Fox.



Com isso, a industria de entretenimento muda radicalmente. A Disney hoje é dona de uma das maiores franquias do cinema, entre elas a Marvel. Os estudios se beneficiam mais do que todos com a compra, já que assim eles conseguem de volta os direitos de heróis como os X-Men, Deadpool e o Quarteto Fantástico.

Oito meses após o início das negociações, a compra da Fox pela Disney foi aprovada nesta sexta-feira (27), em decisão unanime dos acionistas. O acordo bilionário foi de US$ 71,3 bilhões e o processo deve ser finalizado ainda no primeiro semestre de 2019.Essa decisão chega depois de muitos obstáculos para empresa Walt Disney. Inicialmente, a proposta era uma compra de US$ 52 bilhões. Então, a Comcast entrou na disputa e ofereceu US$ 60 milhões.