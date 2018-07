Como um episódio em homenagem a Star Trek virou concorrente do Emmy

‘USS Callister’, de Black Mirror, está indicado em melhor filme para a TV e Jesse Plemons concorre por melhor ator

Que "Black Mirror" é uma alegoria sobre como a tecnologia pode (e vai) dar errado no nosso mundo, todo mundo já sabe. Cada capítulo é recheado com um mundo distópico inspirado nas mais loucas e surreais histórias de Philip K. Dick e entre si, acabam se completando. No primeiro episódio da quinta temporada, que chegou na Netflix no final de 2017, vimos algo que é um pouco diferente. Para começar, "USS Callister" funciona como uma espécie de homenagem ao mundo clássico da franquia de Star Trek, criado por Gene Roddenberry em 1966. Essa também foi a primeira história dentro daquele universo capaz de se sustentar sozinha e até mesmo ganhar um spin-off. Por isso, a trama é uma favorita ao Emmy 2018, e concorre em melhor filme para TV e Jesse Plemons, que vive o protagonista na trama, está indicado por melhor ator em telefilme.

No episódio, dirigido por Toby Haynes (que também já assinou "Doctor Who" e o famoso "The Reinchenbach Fall" de "Sherlock"), os uniformes são coloridos e os personagens usam teletransporte, assim como na série clássica de Star Trek. Por um momento, o seriado fica tão parecido que é quase como se tivéssemos assistindo um spin-off. É só quando a história começa a se desenrolar é que percebemos a diferença."USS Callister" funciona, até certo ponto, como se fosse um episódio onde os personagens caíram em uma dimensão paralela e "diabólica". E de certa forma, é mais ou menos essa a ideia. A nave, os uniformes e todas as situações são inventadas pelo protagonista Daly (Plemons), baseadas na sua série favorita "Space Fleet".

Frustrado na vida real e geralmente humilhado por seu companheiro e sócio da empresa de realidade virtual que fundou, Daly cria um jogo onde subverte os padrões que geralmente são aplicados na sua vida. Lá, ele é o líder. Seu companheiro James Walton (Will Simpson) responde a ele, e todas as pessoas que já fizeram alguma coisa que ele não gostou acabaram no mesmo ambiente opressor. Tudo é um jogo, mas de alguma forma a consciência daquelas pessoas é transferida para lá, fazendo com que elas tenham noção da realidade e no que elas estão inseridas.

Durante um pouco mais de meia, o episódio discute não só os problemas de uma tecnologia como essa, mas também assédio no ambiente de trabalho, no mundo digital, o quanto o poder corrompe e até mesmo sobre simplesmente o que é certo e errado. Toda essa discussão é liderada por Nanette Cole (Cristin Milioti), que se recusa a se deixar levar pelo jogo sádico que Daly criou.

Como se isso já não bastasse, o elenco é um dos melhores já reunidos na série antológica. Plemons já esteve em séries como "Breaking Bad" e vemos referências diretas ao destino do seu personagem na série aclamada de Vince Gilligan. Milioti ("How I Met Your Mother") e Simpson ("Westworld") também se destacam, assim como Michaela Coel, que faz também "Chewing Gum", da Netflix.

Não é a primeira vez que "Black Mirror" é um forte concorrente ao Emmy. Ainda no ano passado, "San Junipero" surpreendeu e levou melhor telefilme para casa. Diferentes entre si na essência, ambos apresentam tramas que podem ser consideradas "fora do comum" em relação aos padrões da série.

"San Junipero", por exemplo, tem um tom bem mais otimista do que o resto deles. O final é o mais perto do que vemos de "feliz" no seriado e a história em si fala sobre aceitação e diversidade. Já "USS Callister" tem uma trama mais macabra – com um final pessimista como de costume -, mas o fato dele ter sido feito como uma espécie de "homenagem" e acrescentar elementos tão queridos e especiais para os fãs de cultura pop faz dele mais divertido e especial.

Pode ser que o episódio não seja o melhor da quinta temporada - já que existe "Black Museum" - mas ele é com certeza o mais diferente e por isso merece estar na lista de indicados ao Emmy 2018.