Como o tradicionalismo do Emmy deixou ‘Twin Peaks’ de fora

Não é nenhuma novidade que as academias das maiores premiações de arte são, acima de tudo, tradicionalistas. É assim com o Oscar, e não é diferente com o Emmy, que anos após anos investe sempre nas mesmas séries de TV. Parte disso é culpa das próprias emissoras, que fazem uma campanha para certas produções e esquecem de outras, como é o caso da Netflix. A plataforma de streaming coloca outdoors de "The Crown" a cada esquina em épocas de premiação, mas esquece de outras excelentes, como a comédia "Cara Gente Branca". Em parte, isso acontece porque o Emmy prefere produções que vivem dentro da caixinha narrativa, sem tomar grandes riscos ou decisões. É nesse grande sistema incorrigível que "Twin Peaks: The Return" acabou ficando de fora das principais categorias da cerimônia, enquanto "Game of Thrones" levou, mais uma vez, uma quantidade absurda de indicações.

A terceira temporada de "Twin Peaks" foi, sem dúvidas, uma das melhores coisas da televisão do ano passado. Com 18 episódios, todos dirigidos pelo criador David Lynch, a série foi feita com calma e cuidado. Não existia pressa para contar sua história, que era bem estabelecida e tinha um final planejado desde o começo. É por isso que Lynch não tem medo de usar o silêncio e a reflexão. Em algumas cenas, por exemplo, a câmera passa pela cidade, acompanha um homem varrendo o chão ou simplesmente mostra uma banda tocando no bar da cidade, o Bang Bang. Tudo isso serve para lembrar seu público que a cidade de Twin Peaks, em si, é um dos personagens mais importantes da série, e sua ambientação é fundamental para contar a história.

Para muitos, todas essas cenas podem ser consideradas uma espécie de "filler" (também conhecida como a arte de encher linguiça), mas, na verdade, elas estão ali para cumprir um propósito narrativo bem específico. Basta procurar seu significado nas entrelinhas. Lynch não tem o costume de entregar tudo mastigado no roteiro nos cinemas, e não ia ser diferente na TV.

Já "Game of Thrones" tem um sentimento completamente diferente exposto em seus roteiros. Prestes a encerrar sua trama, a sétima temporada da série veio com uma difícil missão: deixar para trás os livros de George R.R. Martin e apresentar uma história jamais vista pelos fãs das Crônicas de Gelo e Fogo. Se antes já era difícil a dupla David Benioff e D. B. Weiss alcançar o patamar das obras originais, agora é praticamente impossível. Não é preciso dizer que o resultado não foi exatamente satisfatório. Todas as questões apresentadas e trabalhadas durante anos foram resolvidas em questões de segundos e a série se aproximou – mais uma vez – do "shock value", ou seja, fazer as coisas só para chocar sua audiência, escolha narrativa usada até demais pelos criadores do seriado.

Tudo isso amarrado em um orçamento gigante e pomposo, que garante uma qualidade cinematográfica para a obra. São batalhas bem coreografadas, figurinos impecáveis, uma trilha sonora épica (composta por Ramin Djawadi) e atuações satisfatórias de (quase) todos os atores.

Mesmo com suas qualidades, "Game of Thrones" não revolucionou nada e apresentou a mesma fórmula básica de sempre. Não existe nada de empolgante e novo na sétima temporada, e ainda assim conseguiu um total de 22 indicações, em categorias que incluem melhor série dramática, melhor atriz/ator e melhor atriz/ator coadjuvante. Enquanto isso, "Twin Peaks" ficou apenas nas categorias técnicas, com indicações para David Lynch por direção e edição.

O episódio 8 da série subverteu tudo que era familiar e seguro para a televisão atual. O capítulo é uma aula de direção, que faz referências a filmes de terror dos anos 1950 e constrói uma alegoria aos conceitos de bem e mal, tão explorados durante suas temporadas.



O capítulo 18 foi a mesma coisa. Nele, Lynch cria uma realidade alternativa onde ele explora o tempo de uma maneira diferente. Não sabemos se estamos no passado, no futuro, ou até mesmo em outra dimensão, e cada um tira uma interpretação bem especifica do final. Dessa forma, o diretor surrealista criou um dos desfechos mais intrigantes dos últimos tempos e deixou sua história viva - já que ainda discutem o grito final de Laura Palmer no capítulo.



As duas séries têm o seu mérito, mas a preferência da academia por uma ou outra vem de uma longa tradição em Hollywood, que tem dificuldade em se abrir para produções que saem do campo seguro.