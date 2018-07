Como o passado influenciou o modo de fazer cinema de Bergman

E foi exatamente isso que fez. Os fantasmas de sua infância estão presentes em quase todas as suas produções, como "O Sétimo Selo" (1957) e "A Hora do Lobo" (1966). Claro que ele não é o único cineasta a usar o cinema como forma de extravasar sentimentos reprimidos, mas a forma com que Ingmar fez isso mudou a história da sétima arte, não só com o uso de metáforas, mas toda a combinação das coisas que moldaram a sua vida: o pai, o teatro e o gosto por arte, fizeram que suas obras, mesmo hoje, tantos anos depois, ainda consigam ser de tirar o fôlego.

Por causa do ambiente em que cresceu – com um pai luterano extremamente religioso e rígido observador da religião, que colocava Ingmar e os irmãos (Margareta e Dag) de castigo por qualquer coisa que fosse considerada pecado –, o cineasta desenvolveu uma relação questionadora com a fé. Não por acaso, a religião é um tema sempre abordado em seus filmes, mesmo quando não é o assunto principal. A ausência de Deus é a principal marca do início de sua carreira.

Os sintomas de sua infância problemática são contados em seus filmes, principalmente em "Fanny e Alexandre" (1982).

Teatro

Aos 18 anos, ele começou como diretor teatral de um coletivo amador de Estocolmo. Para os palcos, chegou a montar 170 espetáculos, incluindo as peças de rádio. Ele não só escrevia peças originais, como também adaptava obras de dramaturgos renomados, como Ibsen, Shakespeare, Molière e Tchekov, entre outros escritores. Aos 26 anos, assumiu como diretor de teatro da cidade de Helsingborg, um dos mais respeitados da Suécia, e se tornou o chefe de teatro mais jovem de todo o continente europeu.

Pode-se dizer que as obras de Bergman são o resultado de uma junção de passado: o profissional e o pessoal do diretor, e o do cinema. De sua passagem no teatro, Ingmar absorveu algumas coisas marcantes dos espetáculos, como os monólogos, os textos e o jeito de dirigir os atores e o uso de luz para compor a narrativa. Como cineasta, ele usou todas as influencias aprendidas no teatro em seus filmes. Mas foi além.

Cinema mudo e close-ups

Em relação à história do cinema, pode se dizer que Ingmar herdou a alma do cinema mudo. Isso se dá por conta de uma das características mais marcantes de sua carreira: os close-ups.

Sem falas, para contar uma boa história durante o período do filme mudo, era necessário trabalhar as expressões corporais e principalmente a facial. A televisão também era outro segmento que utilizava de close-ups, tanto por conta da falta de fala, como também porque as televisões da época eram pequenas, e se as imagens fossem gravadas de longe, seria prejudicial para o telespectador. Hoje, as performances da época são consideradas até forçadas. Mas Bergman absorveu o ponto principal dos dois canais, que é valorizar o rosto para contar uma história, que ele, muitas vezes, é mais importante que o diálogo, já que com o surgimento do cinema falado, os diálogos foram hipervalorizados, e já não era mais tão necessário filmar os atores com uma certa proximidade.



































































Uma das cenas mais marcantes da filmografia do sueco é o close-up de quase um minuto de Harriet Andersson em "Monika e o Desejo" (1953). Esta cena é tida pelo cineasta francês Jean-Luc Godard ("Acossado", "Alphaville"), como a mais triste da história do cinema.



Outra grande cena é em "Persona" (1962), em que Alma (Bibi Andersson) e Elisabet (Liv Ullmann) estão sentadas frente a frente e Alma começa falar o que acha que aconteceu no passado de Elisabet. No filme, Liv Ullmann interpreta uma atriz muito famosa que do nada, para de falar, deixa sua família e vai morar em um hospital. Lá, conhece a enfermeira Alma, com quem vai passar uma temporada em uma casa na ilha de Faro. Na cena em questão, Liv entrega uma atuação excepcional. É quase como se fosse possível ler todos os sentimentos de Elisabet por meio do olhar da atriz.



Era digital



Em 2003, ao dirigir seu último filme, "Saraband", Bergman se viu fascinado pelo uso de câmeras digitais de última geração. Na época, existiam apenas cinco exemplares da câmera HDTV Thomson 6000, e para rodar seu longa, o sueco utilizou quatro delas, três para rodagem, e uma de reserva.



Fascinado pela tecnologia, quando apresentou o filme no ano seguinte, em um festival de Nova York, Bergman clamou que só permitiria que exibissem a obra se fosse em formato digital, não em película. Assim, o mestra da câmera analógica foi pioneiro até na disseminação do mercado digital.



Com uma filmografia tão singular, Bergman conseguiu três Oscar de melhor filme de língua estrangeira por "A Fonte da Virgem", "Através do Espelho" e "Fanny e Alexander". Ganhou no Festival de Cannes cinco vezes, em diversas categorias, como a Palma das Palmas, Prêmio do Júri e melhor realizador.