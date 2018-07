A personagem da Vespa é, nada mais nada menos, que uma das fundadoras dos famosos Vingadores (lá em 1963 em Vingadores #1) e tem um papel fundamental nos quadrinhos, sendo que ela mesmo acabou nomeando a equipe após a primeira aventura. Lógico que aqui estamos falando da primeira versão da heroína, a Janet Van Dyne, interpretada por Michelle Pfeiffer nos filmes. Na franquia da MCU, conhecemos apenas Hope, que é filha de Janet com Hank Pym (cientista que esteve ao lado da Vespa quando os vingadores nasceram nos quadrinhos).

Hope é a primeira protagonista feminina da Marvel. Durante seus 10 anos construindo o universo, existiram personagens que tiveram sua importância e um desenvolvimento dentro dos mesmos, como é o caso da Viúva Negra de Scarlett Johansson – que começou apenas como um interesse amoroso e agora vai ganhar um filme solo – ou até mesmo a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), Gamora (Zoe Saldana) e Okoye (Danai Gurira), de Wakanda. Elas são bem distintas entre si e sua força vem de lugares e inspirações diferentes, mas o que nenhuma deles tem é a importância de seu nome em um título.

Essa é a primeira vez que estamos vendo uma heroína com protagonismo total em uma obra na Marvel – ou pelo, 50% dele, já que Scott Lang também tem papel fundamental em "Homem-Formiga e a Vespa". Mais do que isso, Hope entra em uma missão para resgatar sua mãe Janet, que ficou presa no microverso durante mais de 30 anos. Essa é a primeira oportunidade que temos de ver duas heroínas, que compartilham as mesmas motivações, poderes e até mesmo genética, a construir um legado de heroína que passa de gerações. A relação mãe-filha é grande parte do filme e a inspiração que Hope tem por causa de sua mãe é sua maior fonte de motivação.



Existiu uma espera muito grande por parte dos fãs em relação a Vespa e a forma como iriamos ver essa heroína nas grandes telas. O resultado não é decepcionante e a posse de Hope ao lugar que nasceu para ocupar é tão natural quanto se pode esperar.



Se em "Homem de Ferro 2" a Viúva Negra usava um collant bem justo no corpo e cabelos soltos e nada práticos, a Vespa carrega um uniforme bem mais tático e útil, que se provam eficientes na hora de encolher e passar derpercebida.