Como a fábula de ‘Ilha dos Cachorros’ se encaixa no cenário social atual

Existe mais de uma interpretação válida sobre o que o novo filme de Wes Anderson representa para o público

Existe muito a se falar da forma que "Ilha dos Cachorros" cria uma animação fantástica, atraente e que, acima de tudo, mostra a volta do stop motion como um gênero relevante, já que existem poucos filmes no estilo chegando aos cinemas por ano. A produção, no entanto, não se destaca apenas por esse motivo, e prova que seu estilo é usado apenas como um meio para contar uma história, que pode ter mais de uma interpretação.

A situação em si, que mostra os cachorros exilados por um prefeito totalitário, é empática e comovente. Se você tem um cão, é praticamente impossível sair do cinema sem querer abraçá-lo imediatamente. Já para outras pessoas, o longa pode ser considerado apenas pura diversão e entretenimento, já que carrega dentro de uma trama complicada, um ritmo leve e fácil.

Mas mais do que isso, "Ilha dos Cachorros" pode ser considerada uma mensagem potente sobre inclusão, e fala diretamente com a situação dos imigrantes na Europa e sobre a xenofobia que eles sofrem, tudo isso no melhor estilo de fábula. Nesse cenário, os cachorros são animais que não tem condições de lutar contramedidas totalitárias e são simplesmente empurrados pelas mesmas situações, de novo e de novo.



Em uma época tão complicada, tanto em questões sociais quanto na política, "Ilha dos Cachorros" tira o público da conformidade geralmente acompanhada das animações. Existe um cão na história que é chamado de O Oráculo (vivida por Tilda Swinton), e a personagem é considerada importante naquele mundo porque é a única que consegue interpretar o que acontece na TV, fazendo uma metáfora sobre a forma que consumimos aquilo que nos são apresentados pela mídia. E esse é só um dos exemplos.

Mesmo com essas características tão evidentes, o diretor Wes Anderson disse em várias entrevistas para a imprensa estrangeira que essa não era necessariamente para ser a essência da sua história, já que começou a pensar em tudo seis anos do filme sair. Com isso, o cenário mudou completamente várias vezes. O diretor ainda disse que isso com certeza influenciou e que eles foram moldado a história que acordo com os acontecimentos do mundo real.

É por suas várias camadas que a animação é uma das cotadas para concorrer ao Oscar em 2019, e levar a maioria dos prêmios em suas categorias. Ano passado, "A Ganha-Pão" (de longe a mais relevante naquela categoria) acabou perdendo para "Vida - A Vida é uma Festa", que não é em si um filme ruim, mas deixa a desejar em comparação a outra. A mesma coisa pode acontecer na premiação do ano que vem, com "Ilha dos Cachorros" e "Os Incríveis 2", esse último um favorito da academia e que chega com um hiato de mais de 10 anos entre os dois filmes.