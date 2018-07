Com um ano sem Chester Bennington, relembre sucessos do Linkin Park

Nesta sexta-feira (20), a morte do vocalista completou um ano

No dia 20 de julho de 2017, o mundo da música sofreu uma de suas perdas mais tristes com a morte de Chester Bennington, vocalista da banda de rock Linkin Park. Após anos sofrendo de depressão, o cantor suicidou-se, causando choque e tristeza a todos os fãs.



Formada em 1996 em Agoura Hills, na Califórnia, o Linkin Park fez muito sucesso ao longo dos anos 2000, conquistando grande público ao redor de todo o mundo. Através das redes sociais, o grupo postou nesta sexta-feira (20) uma carta em memória ao ex-companheiro.



E em homenagem a Chester Bennington, relembre alguns dos maiores sucessos do Linkin Park:



1. Numb



2. In The End



3. Crawling





4. Waiting For The End



5. New Divide



6. Leave Out All The Rest





7. Breaking The Habit



8. Papercut



9. Bleed It Out