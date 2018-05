The Slackers voltam ao Brasil para turnê de novo álbum

"Adoro a música brasileira, é um grande universo. Costumo escutar Jorge Ben, Baden Powell, João Donato. Tenho um 'guilty pleasure' de ouvir Tim Maia, que eu realmente gosto, aprecio muito os grooves. Na nossa última turnê, estivemos no Nordeste, em Natal, e escutamos forró. Foi incrível", conta David, que afirma ter influências da música brasileira nas composições da banda.







Não vai faltar mistura de ritmos nas apresentações da banda, que originalmente já tem o ska, o reggae e o rock como influências. David acredita que "a mistura de sons é ótima, gera um envolvimento com diversas culturas, mantém sua mente aberta. É uma maneira de se manter fazendo uma boa música."



Em mais de 25 anos de carreira com a banda, David vê o grupo mais maduro e com um arsenal maior de influências musicais. O saxofonista explica que a busca por uma evolução musical é constante entre os Slackers. Além disso, o músico também comemorou o disco homônimo, lançado após uma pausa de cinco anos. Para ele, a criação de algo original mostra seu propósito na vida.



"Acho que melhoramos bastante de lá para cá, tentamos novas coisas, com groove. Tocamos o ska, mas colocamos algo meio rock 'n' roll... Nas músicas, contamos histórias na nossa vida, temos observações sobre a sociedade, fizemos até mesmo música em memória de alguém. Também acho que estamos mais diretos. Tentamos melhorar o tempo todo", declara.



A banda The Slackers divide a noite com a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, no dia 12 de maio, em Campinas. No dia 13, o show acontece dentro do festival Móveis Convida. Em Porto Alegre, no dia 15 de maio, o grupo sobe ao palco logo após a clássica banda gaúcha de punk rock Tequila Baby. No dia 16 de maio, o grupo marca presença em Florianópolis. No dia 17, segue para Curitiba, onde se apresenta com o Dr. Skrotone e a Máfia do Ska.



A noite no Rio de Janeiro, no dia 18 de maio, conta com a presença da banda jamaicana The Congos. O encerramento da turnê acontece no dia 19 de maio, quando se apresentam em São Paulo, na abertura do palco Chácara do Jockey, na Virada Cultural.

