Com J.K. Simmons, ‘Counterpart’ aborda universos paralelos

"Fringe" estreou na TV americana há dez anos. A série foi uma das produções que mais evoluiu durante suas cinco temporadas, e colocou em pauta realidades paralelas. Seu legado veio de seriados como "The Twilight Zone" e "Arquivo X", e é possível ver algumas semelhanças diretas entre elas. A mesma coisa acontece com "Counterpart", que chega neste sábado (26) ao canal TNT Series em forma de maratona. A produção carrega premissa parecida.



Em "Counterpart", o governo descobriu uma espécie de racha que dá passagem para uma realidade paralela, nos anos 1980. Desde então, essa outra realidade vem sofrendo mudanças pouco favoráveis. Assim como em "Fringe", esse mundo desconhecido, apesar de ser muito parecido com o nosso, tem a maior parte das diferenças nos detalhes, e sofre de uma condição precária.



O protagonista é um funcionário de uma agência de espionagem dos Estados Unidos, que tem sede em Berlim. Howard Silk é um homem simples e retraído que, por causa do seu emprego, conhece uma versão sua na realidade alternativa. Ao contrário dele, no entanto, o Silk do outro universo tem uma posição melhor dentro da empresa em que trabalha, uma postura mais "dura" e está diretamente envolvido com o conflito entre os dois governos.



As diferenças entre o Silk do nosso universo e o outro não estão apenas nas personalidades em si, mas em pequenos gestos e olhares que o ator dá durante os episódios. Assim como Tatiana Maslany em "Orphan Black" – em que interpreta diversos clones – é fácil reconhecer os personagens e distinguí-los, até mesmo quando um finge ser o outro.

Vemos muitos diálogos entre os protagonistas, em que eles comparam coisas como comidas favoritas ou até mesmo o destino da sua mulher (vivida por Olivia Williams).



Para entender o que realmente acontece nessa realidade paralela, ou o que aconteceu com a humanidade presente lá, é necessário prestar atenção nos dilemas morais que o roteiro apresenta. Os personagens da série funcionam como uma espécie de espelho um para o outro, e existe uma discussão que permeia todos os episódios: afinal, o quanto nossas escolhas afetam nosso destino?

No final, "Counterpart" alcança todo seu potencial e mostra ser muito mais do que parece. O saldo é bem positivo.





Com o fim da série "The Americans" na TV americana, existe um espaço aberto para uma boa produção de espionagem. "Counterpart" pode ser um ótimo substituto, e junto a essa essência, mistura um pouco de ficção-científica, criando uma bela mistura de gêneros. "Killing Eve", da BBC America, também é uma boa escolha para os aficionados pelo estilo. A produção de Phoebe-Waller Bridge tem um elenco composto em sua maioria por mulheres, sendo que até a assassina psicopata – papel geralmente delegado aos homens – é mulher.





Sábado (26), 12h