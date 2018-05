'Com a Palavra, o Júri' reexamina casos controversos

A nova produção do A&E, "Com a Palavra, o Júri" reexamina, em cinco episódios, alguns dos casos judiciais mais populares e controversos dos Estados Unidos. Porém, a série é focada nos depoimentos dos jurados que condenaram ou absolveram os réus. O programa, que conta histórias de famosos como Michael Jackson, O.J. Simpson, George Zimmermann e Robert Durst, estreia nesta quinta-feira, às 20h50.

Em cada caso, os jurados explicam o que motivou suas decisões e como chegaram aos vereditos finais, alguns deles bastante questionados pela opinião pública. Além disso, "Com a Palavra, o Júri" ainda explora o papel dos jurados na história, como esses julgamentos influenciaram e mudaram suas vidas, e os contatos deles com as celebridades envolvidas nos casos. A série também apresenta novas denúncias e fatos, o que põe em dúvida as decisões do júri.

No episódio de estreia, intitulado Michael Jackson, o programa revisita o julgamento People vs Jackson 2005, em que o rei do pop foi acusado de abuso sexual por um menino de 13 anos. A produção compara a opinião dos cinco jurados envolvidos no processo em que Michael foi absolvido para analisar se o júri tomou a decisão correta.





A&E

Quinta-feira (24), 20h50