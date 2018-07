Clipe de Beyoncé e Jay-Z inspira exposição do Louvre

O Museu do Louvre, situado em Paris, oferece uma nova exposição aos visitantes: admirar as obras que aparecem no videoclipe "Apeshit", de Jay-Z e Beyoncé.







"Apeshit" foi rodado em sigilo no museu e lançado simultaneamente ao álbum surpresa do casal, "Everything is Love", no dia 16 de junho deste ano.

O vídeo começa com o casal diante da Mona Lisa e prossegue com uma coreografia de dançarinos diante de "A Coroação de Napoleão" (1807), de Jacques-Louis David, a "Vitória de Samotrácia" e a "Vênus de Milo" (ambos de 200 a.C.), e outras obras. O percurso, segundo o Louvre, dura 1h30.