Clichês românticos ganham ar de novidade

‘Todo Clichê do Amor’, 2º longa de Rafael Primot, entrelaça filme, novela e livro de modo envolvente, e convence o espectador

O título do segundo longa do diretor e roteirista Rafael Primot ("Gata Velha Ainda Mia"), "Todo Clichê do Amor", que estreou nesta quinta (19), cria uma certa expectativa que não se concretiza. Ao se apropriar dos chavões dos filmes românticos, espera-se que eles sejam desmistificados ou colocados numa outra perspectiva, diferente do lugar comum das produções do gênero. O que não acontece. Em vez disso, o filme faz uma espécie de coletânea de quase todos os clichês românticos, sendo subjugado por eles, e os derrama diante do público durante seus 83 minutos.



O que não quer dizer que "Todo Clichê…" seja ruim. A história é formada por três contos distintos que se relacionam mais ou menos por metalinguagem. No primeiro episódio, conhecemos Leo (Primot na versão ator), um rapaz que está disposto a fazer qualquer coisa para conquistar a garota dos seus sonhos, uma garçonete graciosa e carismática interpretada por Débora Falabella. Mais novelesco, o segmento que mostra a relação conflituosa entre enteada (papel de Amanda Mirasci) e madrasta (Maria Luísa Mendonça) no funeral do pai/marido chama a atenção pela boa performance das atrizes, a despeito do texto risível. O último momento, e talvez o melhor, tem Marjorie Estiano como Lia, uma dominatrix que namora um ator pornô (João Baldasserini) com quem tem uma DR ao telefone enquanto atende um cliente (Eucir de Souza) que está acorrentado na cama.



No entrelaçamento dos três relatos está a originalidade do diretor que utiliza um filme, uma novela e um livro interagindo entre si na construção da narrativa. Não que isso seja algo nunca visto no cinema, mas Primot lança mão do expediente de modo tão envolvente que parece novidade.