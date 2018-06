Clairo vem ao Brasil para única apresentação

Conhecida pela música 'Pretty Girl', cantora americana de 19 anos chega ao país em novembro para show em São Paulo

A cantora pop americana Clairo vem ao Brasil para uma única apresentação, que acontece em São Paulo, no dia 20 de novembro, no Fabrique. A venda de ingressos e preços já estão definidos. As entradas vão custar de R$ 130 a R$ 400, pelo site Clube do Ingresso.

Nome artístico de Claire Cottrill, 19, Clairo, que nasceu em Boston, Massachusetts, está na estrada abrindo shows da inglesa Dua Lipa. Em agosto, começa temporada própria de apresentações, intitulada Lazy Days Tour, que ganha essa data no Brasil. Só nos EUA já estão certos 20 shows.

Clairo é atração confirmada também da noite de abertura do festival Corona Capital, na Cidade do México, em 17/11, quando se apresentam Robbie Williams e Lorde, entre outros.

Ela passa por vários países para promover "diary 001", trabalho que lançou no mês passado e que, desde então, teve mais de 35 milhões de execuções no Spotify.

Revelação

A artista ficou conhecida em agosto de 2017, com o clipe de "Pretty Girl". A gravação, caseira, estourou no YouTube, e hoje tem mais de 16 milhões de visualizações. Ela gravou o vídeo em seu laptop, e depois doou o dinheiro que conseguiu com ele a uma instituição de ajuda a pessoas transgênero.

Recentemente, a artista declarou que gravou "Pretty Girl" em um dia em que estava com baixa autoestima. Há uma controvérsia em relação a Clairo pelo fato de ela ser filha de um executivo da área musical. Contesta-se se a divulgação de seu trabalho seria realmente independente ou se tem a mão do pai por trás.